Em Moscou, Cristiano Ronaldo revê palco de sua 1ª Liga dos Campeões da Europa

Depois de 10 anos, o astro português Cristiano Ronaldo, atualmente no Real Madrid, revê nesta quarta-feira o palco de sua primeira conquista continental. De lá para cá, foram mais quatro títulos da Liga dos Campeões da Europa, todos com o time espanhol, e cinco troféus de Melhor Jogador do Mundo.

Em 21 de maio de 2008, ele defendia o Manchester United, da Inglaterra, e marcou o dele no empate por 1 a 1 contra o rival Chelsea pela final da Liga dos Campeões no estádio Luzhniki, em Moscou. Lampard fez o gol do rival de Londres. Com o placar igual, a decisão foi para a prorrogação e depois para os pênaltis e, por um instante, o craque português viu o sonho da conquista continental ser ameaçado.

Na terceira cobrança, Cristiano Ronaldo parou no goleiro checo Petr Cech. Mas para sua sorte, na última chance do Chelsea, John Terry também desperdiçou e, na sequência após os cinco tiros, Anelka parou em Van Der Sar, que pegou a sétima cobrança e garantiu o título do Manchester United.

Depois daquela disputa, Cristiano Ronaldo voltou ao estádio Luzhniki em 2012, já como atleta merengue, pelo jogo de ida das oitavas de final também da Liga dos Campeões contra o CSKA Moscou. Mais uma vez, marcou um gol. Após vacilo da zaga russa na saída de bola, o jogador aproveitou a sobra para abrir o marcador a favor dos espanhóis. O jogo terminou empatado por 1 a 1, mas o Real Madrid goleou em casa dias depois, por 4 a 1, e foi para as quartas.

O craque atuou ainda outra vez no estádio onde nesta quarta-feira enfrenta o Marrocos. Foi pela seleção portuguesa, quando perdeu para o time da Rússia, em 2012, por 1 a 0, pelas Eliminatórias Europeias para o Mundial do Brasil.