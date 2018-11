Em meio a negociação, Décio Vitta é interditado

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O estádio Décio Vitta está interditado pela FPF (Federação Paulista de Futebol) após o vencimento do laudo de prevenção e combate de incêndio, que expirou no último dia 13.

Segundo o presidente do Rio Branco, Valdir Ribeiro, há conversas para que o Atibaia mande jogos no local em 2019. Mas, antes de negociar, o Tigre precisa regularizar a situação do campo.

Outros dois laudos perderão validade em dezembro: segurança e AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). “Eles estão sendo renovados”, garantiu Valdir.

Nas semifinais da Copa Paulista, o Atibaia já utilizou o DV. A equipe foi eliminada pelo Votuporanguense. No próximo ano, o time disputará o Campeonato Paulista da Série A2, num período em que o Rio Branco ainda está em preparação para a quarta divisão estadual.