Em má fase, Santos exibe incômodo com nova derrota por goleada

Ainda que classificado às quartas de final do Campeonato Paulista, o Santos se despediu da primeira fase da competição com uma sensação amarga. Afinal, na noite de quarta-feira, foi goleado por 4 a 0 pelo Botafogo, em Ribeirão Preto, um resultado que minou qualquer chance de avançar em primeiro lugar na sua chave, pois parou nos 23 pontos, a quatro do Red Bull Brasil, que será o seu adversário nas quartas de final.

A derrota foi a terceira do Santos em 12 rodadas, sendo a segunda por goleada – antes, o time levou 5 a 1 do Ituano. E Sampaoli admitiu preocupação com os duros resultados, além de ter reconhecido a superioridade do Botafogo, que conseguiu escapar do rebaixamento com o triunfo no Santa Cruz.

“Preocupa porque, além de tudo, a forma. Mais do que a alternância de hoje, queríamos jogar a bola com variantes para tudo que vem pela frente e não tivemos o jogo que pensávamos. Agora é pensar na partida de daqui a três dias e nos prepararmos bem. Eles jogaram tudo, jogaram pela permanência e a verdade é que foram superiores”, afirmou Sampaoli em entrevista coletiva.

A derrota acachapante parece demonstrar que o Santos vive o seu pior momento na temporada, com apenas duas vitórias nos últimos sete jogos. Além disso, a equipe não conseguiu marcar sequer um gol nos últimos três compromissos. Sampaoli reconhece que o time tem oscilado, mas avaliou a situação como natural em função do começo do seu trabalho.

“Nossa primeira fase foi favorável no processo, mas sabendo que temos proposta nova, com muitos jovens e temos de melhorar. Sabendo que isso só se melhora com o trabalho, com essa condição. Chegamos aqui e agora temos bem claro o que temos e o que precisamos para enfrentar o que temos”, disse o treinador argentino.

Nas quartas de final do Paulistão, o Santos terá o Red Bull Brasil como adversário. O time vai ser mandante no primeiro duelo, no fim de semana, em data a ser determinada nesta quinta-feira em reunião na sede da FPF.