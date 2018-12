Em má fase, Milan empata sem gols com Bologna e segue ameaçado no G4 do Italiano

A fase do Milan realmente não é boa. Cinco dias depois de ser eliminado ainda fase de grupos da Liga Europa ao ser derrotado pelo Olympiacos, na Grécia, o time de Milão não se recuperou no Campeonato Italiano e ficou apenas no empate sem gols contra o Bologna, nesta terça-feira, no estádio Renato Dall´Ara, em Bolonha, pela partida que encerrou a 16.ª rodada.

O ponto conquistado fora de casa não suavizou as críticas ao time do técnico Genaro Gattuso, que segue com o seu cargo ameaçado por causa da instabilidade da equipe nesta temporada. O Milan chegou aos 27 pontos, ainda na quarta colocação – que hoje daria uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Mas está sendo ameaçado de perto por vários rivais – a Lazio tem 25; Atalanta, Roma e Sassuolo possuem 24 cada; e a Sampdoria soma 23.

O empate do Milan nesta terça-feira foi contra um rival que está na outra ponta da tabela de classificação. O Bologna busca uma recuperação na competição, mas ainda ocupa uma posição dentro da zona de rebaixamento. É o 18.º e antepenúltimo colocado com 12 pontos – um a menos que a Udinese, que está fora da degola.

A próxima rodada, a última antes do Natal, será toda disputada neste sábado. O Milan enfrentará a Fiorentina, no estádio San Siro, em Milão. Já o Bologna visitará o Parma, no estádio Enio Tardini, em Parma.