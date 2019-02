Em luta contra o descenso, Villarreal abre 2 a 0, mas cede o empate ao Espanyol

Em partida com um concorrente direto na luta contra o rebaixamento, o Villarreal empatou por 2 a 2 com o Espanyol, em casa, neste domingo, pela 25ª do Campeonato Espanhol. A equipe mandante chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas sofreu dois gols em um espaço de seis minutos.

Em 19º lugar no torneio, o Villarreal foi a 19 pontos na tabela, quatro a menos do que o Leganés, que está em 17º lugar, uma posição acima da zona de rebaixamento. O Espanyol, 14° colocado, chegou a 25 pontos, dois a mais do que o Rayo Vallecano, que ocupa o 18º posto.

O jogo em El Madrigal parecia controlado para o Villarreal a partir dos 36 minutos do primeiro tempo, quando Vicente Iborra abriu o placar. De pênalti, Santi Cazorla ampliou, aos 19 da etapa final, mas Daniele Bonera fez gol contra, aos 29, e Roberto Rosales igualou o marcador, aos 35.

Três equipes envolvidas na disputa contra o descenso ainda vão entrar em campo nessa rodada. 16º colocado, o Girona vai enfrentar o Eibar, fora de casa, ainda neste domingo. Na segunda-feira, o Rayo Vallecano vai receber o Leganés.

O Villarreal vai voltar a campo na sexta-feira, quando vai visitar o Valladolid. Já o Espanyol terá outro confronto direto, mas desta vez em casa, contra o Rayo Vallecano.