Em jogo-treino, reservas da França goleiam equipe sub-19 do Spartak por 11 a 0

Um dia depois de vencer o Peru por 1 a 0, com dificuldade, e garantir a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia, a França realizou nesta sexta-feira um jogo-treino contra a equipe sub-19 do Spartak Moscou. Foram a campo os reservas e os jogadores que atuaram pouco diante dos peruanos. Resultado: 11 a 0, com 5 a 0 no primeiro tempo.

A goleada destoou da atividade semelhante, realizada no último domingo, no dia seguinte à vitória na estreia sobre a Austrália por 2 a 1. Naquela ocasião, os suplentes franceses ganharam de outra equipe de garotos russos por 3 a 2.

Nesta sexta-feira, na atividade acompanhada pelo técnico Didier Deschamps, no centro de treinamento em Istra, os destaques foram Dembélé (com três gols), Thauvin (três), Lemar (dois), Fekir (dois) e Mendy.

Esses jogos estão no planejamento da França para manter em forma e no ritmo os jogadores que não atuam nas partidas da Copa. O próximo compromisso francês no Mundial será nesta terça-feira, às 11 horas (de Brasília), contra a Dinamarca, em Moscou.

Com quatro pontos no Grupo C, os dinamarqueses precisam apenas empatar para garantir vaga nas oitavas de final. Se vencerem, ultrapassam os franceses, que têm seis, e ficam na primeira colocação da chave.