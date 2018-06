Em jogo chave por vaga, zagueiro da Suécia pede atenção redobrada com Alemanha

Depois de vencer na estreia, a Suécia sabe que não perder para a Alemanha na segunda rodada já será um grande passo para alcançar a classificação às oitavas de final. As seleções se enfrentam neste sábado, às 15h (de Brasília), em Sochi, pelo Grupo F.

O zagueiro sueco Pontus Jansson nesta quarta-feira alertou para a dificuldade que será a partida contra os alemães, especialmente por conta da derrota deles na estreia por 1 a 0 diante do México. Por isso, pediu aos companheiros de time atenção redobrada na partida.

“Sabemos que a Alemanha é uma grande equipe. No jogo contra o México eles não jogaram da maneira como costumam atuar. Acho que isso deve ter ligado o sinal de alerta para eles, que devem vir com tudo para essa partida. Então, temos que estar ligados desde o primeiro minuto”, afirmou.

A Suécia derrotou a Coreia do Sul por 1 a 0 em seu primeiro jogo da Copa na Rússia, graças a um pênalti anotado pelo árbitro de vídeo. O capitão Granqvist marcou. O resultado levou a seleção europeia aos mesmos três pontos do México. Alemanha e Coreia do Sul ainda não pontuaram.

“Temos extrema confiança em nossa seleção. Não sei qual a expectativa que os outros têm em relação ao nosso time. Nós vamos pensando a cada jogo. Como o Janne (Andersson, técnico da Suécia) diz vamos fazer o melhor a cada jogo e ver o quão longe nós poderemos ir”, finalizou Jansson.