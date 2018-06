Em grupo do Brasil, técnico sérvio encara jogo contra a Costa Rica como final

O técnico Mladen Krstajic trata a estreia da Sérvia na Copa do Mundo como uma decisão para o futebol do país. De volta ao Mundial depois da ausência no Brasil, há quatro anos, a seleção sérvia vai enfrentar a Costa Rica na primeira partida da equipe no torneio, às 9 horas (de Brasília) deste domingo, na Arena Samara, em Samara.

“Esse jogo da Sérvia contra a Costa Rica será o mais importante da nossa nação na história em muitos anos”, afirmou o treinador em coletiva de imprensa em Samara. “Vai decidir nosso curso na Copa do Mundo e como vamos nos comportar na partida contra a Suíça”, disse Krstajic, já de olho no duelo da segunda rodada do Grupo E, às 15 horas (de Brasília) do dia 22, em Kaliningrado.

Sobre o estilo de atuar do adversário, o lateral-esquerdo Aleksandar Kolarov foi elogioso. “Admiro a forma de jogar da Costa Rica. Eles têm uma defesa forte, saem no contra-ataque com velocidade e têm atacantes conhecidos pela precisão. Tenho muito respeito por eles, chegaram às quartas de final no último Mundial e conhecem esse tipo de torneio. Esperamos uma partida complicada, mas temos fé em nossas opções”, analisou o capitão sérvio, que recebeu do treinador a faixa já em 2018.

“Não é um problema para mim, a braçadeira me dá motivação a mais e me faz tentar ser um líder. Vou pedir que os companheiros tenham calma, porque essa é uma grande oportunidade, que é representar seu país na Copa. Que eles relaxem e desfrutem. Nós nos classificamos por mérito. Temos de estar orgulhosos”, discursou Kolarov.

Depois de Costa Rica e Suíça, a seleção da Sérvia será adversária do Brasil no último jogo da primeira fase do Mundial. O duelo vai acontecer às 15 horas (de Brasília) do dia 27, no Spartak Stadium, em Moscou.