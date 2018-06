Em Goiânia, Goiás e Juventude ficam no empate por 1 a 1 em rodada da Série B

Goiás e Juventude ficaram no empate por 1 a 1, nesta quinta-feira, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 12.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado foi ruim para os dois times, que brigam em pontas distintas da tabela de classificação.

Com 12 pontos, o Goiás segue com dificuldades para se afastar da zona do rebaixamento. O time da casa ocupa a 15.ª colocação com apenas um ponto a mais do que Londrina, em 16.º, e Oeste, primeiro dentro da zona da degola. No entanto, os dois ainda jogam no complemento da rodada.

O Juventude, com 16 pontos, tenta entrar na briga pelo acesso, mas também não conseguiu se aproximar dos líderes. Apesar de chegar a nove jogos de invencibilidade na competição, sendo sete empates, a equipe gaúcha já está quatro pontos abaixo do quarto colocado Figueirense, que também tem um jogo a menos. Mas se deu por satisfeito por somar um ponto longe de casa.

Mesmo jogando fora, o Juventude começou melhor e quase abriu o placar no início em cobrança de escanteio pela direita que o zagueiro Bonfim completou de cabeça, mas o goleiro Marcos espalmou em linda defesa. Na sequência, aos 21 minutos, em lance muito parecido, Leandro Lima bateu novo escanteio da esquerda e Diones completou de cabeça para o fundo do gol.

O time da casa respondeu aos 31 minutos, quando Lucão foi derrubado dentro da área. Carlos Eduardo completou para as redes, mas a jogada já estava parada com a marcação de pênalti. Renato Cajá cobrou com tranquilidade e deixou tudo igual.

O segundo tempo não foi tão agitado quanto o primeiro e as duas equipes passaram a travar uma disputa no meio de campo, com muita marcação e poucos lances de perigo contra o gol. O Goiás cresceu e passou a ter mais posse de bola, mas irritava a torcida com a demora e a dificuldade para criar jogadas em que os homens de frente tivessem condições de finalizar. Sem inspiração dos atacantes, o jogo terminou mesmo empatado por 1 a 1.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 13.ª rodada da Série B. O Goiás joga contra o CRB no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, enquanto que o Juventude recebe o Vila Nova, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 x 1 JUVENTUDE

GOIÁS – Marcos; Alex Silva, David Duarte, Elicarlos e Ernandes; Gilberto, Giovanni e Renato Cajá (Léo Sena); Carlos Eduardo (Robson), Lucão e Michael. Técnico: Ney Franco.

JUVENTUDE – Matheus Cavichioli; Felipe Marrioni, Bonfim, Fred e Neuton; Diones, Matheus Bertotto (Jair), Tony, Choco e Leandro Lima (Douglas Kemmer); Ricardo Jesus (Guilherme Queiroz). Técnico: Julinho Camargo.

GOLS – Diones, aos 21, e Renato Cajá (pênalti), aos 31 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Gilberto, Michael e Lucão (Goiás); Neuton, Douglas Kemmer e Ricardo Jesus (Juventude).

ÁRBITRO – Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA – R$ 37.140,00.

PÚBLICO – 7.009 pagantes.

LOCAL – Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).