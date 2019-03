Em estreia na China, Henrique Dourado faz gol e sofre fratura na perna

O atacante Henrique Dourado, ex-Palmeiras e Flamengo, estreou na China neste domingo com uma boa e uma péssima notícia. Recém-contratado pelo Henan Jianye, o jogador marcou um gol após 26 minutos em campo, porém logo depois levou uma entrada dura de um adversário e sofreu uma fratura na tíbia da perna direita. O jogo com o Dalian Yifang acabou empatado em 1 a 1.

Dourado deixou o Flamengo para reforçar o futebol chinês na última semana, em negociação de aproximadamente R$ 22 milhões. O contrato será por duas temporadas. O Ceifador, como é conhecido no Brasil, abriu o placar para o Henan ainda no primeiro tempo. Enquanto ainda esteve em campo, o atacante sofreu uma falta dura que causou a expulsão de um adversário, mas ainda assim o Dalian Yifang empatou o jogo nos acréscimos, com o belga Yannick Carrasco.

Após sofrer a falta que originou a fratura, o atacante deixou o estádio de ambulância e foi levado a um hospital, para passar por cirurgia. No local, Dourado recebeu a visita de Qing Sheng, o responsável pela entrada que provocou a lesão. O jogador chinês recebeu cartão amarelo pelo lance e, no encontro com o brasileiro, fez questão de pedir desculpas e lamentar o incidente.

O jogador de 29 anos marcou 12 gols em 40 jogos na sua última temporada pelo Flamengo. A passagem pelo futebol chinês é a segunda experiência dele na carreira fora do futebol brasileiro. Em 2016, o atacante defendeu o Vitória de Guimarães, de Portugal.