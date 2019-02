Em estado grave, atleta do Fla é transferido a hospital referência em queimaduras

Um dos três feridos no incêndio no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, Jonathan Cruz Ventura, de 15 anos, é o que está em situação mais crítica. Com 40% do corpo queimado, o jogador das categorias de base do time rubro-negro está em estado grave, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde da capital fluminense.

Jonathan foi primeiramente internado no hospital municipal Lourenço Jorge, onde passou por um procedimento para limpeza da pele morta. As queimaduras foram principalmente no rosto, tórax e nos membros superiores. Por decisão dos médicos, já foi transferido para o hospital Pedro II, que é referência no tratamento de queimados.

Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde dos outros dois feridos “inspira cuidados”. Eles são Cauã Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos, que é de Fortaleza e está no Rio de Janeiro há três anos, e Francisco Diogo Bento Alves, de 15. Por decisão do Flamengo, ambos serão transferidos para um hospital particular.

Na tragédia, 10 pessoas entre funcionários e jogadores das categorias de base morreram. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5 horas e as chamas foram controladas às 7h20. No entanto, equipes ainda trabalham no local.

O tenente-coronel Douglas Henaut disse que no local ficavam atletas da categoria de base do Flamengo e que as chamas iniciaram no alojamento em que eles dormiam. A corporação ainda não sabe onde as chamas tiveram início, mas confirma que elas ficaram restritas apenas ao alojamento.

O caso está sendo investigado pela 42.ª Delegacia de Polícia, do bairro Recreio dos Bandeirantes. Em nota, a corporação informou que o inquérito está em andamento e que testemunhas já estão sendo ouvidas. Os corpos das vítimas estão sendo encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).