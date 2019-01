Em duelo entre Henry e Vieira, Monaco e Nice empatam no Francês

Em um duelo entre os amigos Thierry Henry e Patrick Vieira, o Monaco, treinado pelo primeiro, empatou por 1 a 1 com o Nice, comandado pelo segundo, nesta quarta-feira, em rodada do Campeonato Francês. O resultado foi pior para o Monaco, que jogou em casa e se manteve na penúltima posição da tabela, sob a ameaça do rebaixamento.

Quando jogadores, os amigos Henry e Vieira foram parceiros no time do Arsenal e também na seleção francesa. Juntos foram campeões ingleses. Pela equipe nacional, se sagraram campeões mundiais na Copa de 1998, levantaram o troféu da Eurocopa de 2000 e ainda foram vice-campeões mundiais no Mundial de 2006.

Nesta quarta, porém, os franceses estavam em lados opostos, cada um seguindo sua primeira temporada como técnico no futebol francês. E os visitantes saíram na frente, com gol de

Allan Saint-Maximin, aos 30 minutos de jogo. Ele roubou a bola na intermediária, disparou em direção ao gol e bateu da entrada da área.

Antes do intervalo, a arbitragem contou com a ajuda do vídeo em dois lances importantes. No primeiro, anulou um gol do mesmo Saint-Maximin após falta no zagueiro brasileiro Jemerson. Na sequência, aos 45, expulsou o atacante Ihsan Sacko, do Nice, por falta violenta em Benjamin Heinrichs.

Com um a menos, o Nice cedeu o empate no início do segundo tempo. Aos 5 minutos, o jovem Benoit Badiashile cabeceou com força após cobrança de escanteio e decretou o empate. O árbitro precisou conferir a tecnologia da linha do gol para confirmar o gol. O jogador de apenas 17 anos se tornou o mais jovem a balançar as redes no Francês nesta temporada.

O resultado manteve o Monaco na 19ª e penúltima posição da tabela, com 15 pontos, apenas um acima do lanterna Guingamp. Já o Nice ocupa a sexta colocação, na briga por vaga nos torneios europeus, com 30 pontos.

Também nesta quarta, em mais um jogo adiado de dezembro (diversas partidas foram transferidas em razão dos protestos dos “coletes amarelos” pelas cidades francesas), o Guingamp venceu o Rennes por 2 a 1, diante de sua torcida.

Na briga pelas primeiras posições da tabela, o Lyon tropeçou nesta quarta ao empatar com o Toulouse por 2 a 2, fora de casa. O time ocupa o quarto lugar, com 34 pontos – a liderança segue com o Paris Saint-Germain, que não entrou em campo nesta quarta, com 50 pontos.

Já o Olympique de Marselha caiu diante do Saint-Étienne por 2 a 1, longe de sua torcida. O tradicional time de Marselha figura apenas na nona colocação da tabela, com 28 pontos. O Saint-Étienne, por sua vez, segue de olho nas primeiras posições. É o terceiro, com 36.

E o Nîmes superou o Nantes pelo placar de 1 a 0, em casa. É agora o 11º, com 26, enquanto o Nantes ocupa o 13º posto, com 23.

COPA DA FRANÇA – Em jogo isolado também nesta quarta, o Strasbourg derrotou o Grenoble por 1 a 0, fora de casa. Kevin Zohi marcou o único gol da partida, marcado na prorrogação, após empate sem gols no tempo normal. Com o triunfo, o Strasbourg avançou para a fase que dá vaga nas oitavas de final.