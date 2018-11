Santos joga últimas fichas por vaga na Libertadores

Em ladeira abaixo depois de quatro derrotas seguidas, o Santos joga nesta quarta-feira contra o Botafogo suas últimas fichas por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. O time paulista precisa vencer o rival carioca na Vila Belmiro, em duelo válido pela 36ª rodada, para manter vivo o sonho de jogar o torneio sul-americano em 2019.

Se não sepultaram completamente as chances de disputar a Copa Libertadores no próximo ano, as quatro derrotas consecutivas para Palmeiras, Chapecoense, Flamengo e América-MG deixaram o time alvinegro muito longe da competição sul-americana. Foto: Ivan Storti / Santos FC

Ao perder em Belo Horizonte para América-MG, então vice-lanterna da tabela, o Santos foi ultrapassado justamente pelo rival desta quarta, e caiu para a 10ª colocação, com 46 pontos, sete a menos que o Atlético-MG, que fecha o G6. Dessa forma, os comandados de Cuca, além de um desempenho notório nas rodadas finais, precisam torcer para tropeços de seus concorrentes.

Com o clima ruim advindo dos resultados negativos em sequência, o Santos resolveu mudar a rotina da preparação para o duelo. Fechou completamente o último treinamento antes da partida e aderiu ao silêncio ao abolir as entrevistas coletivas para os jornalistas. Desde que chegou, Cuca sempre abriu ao menos uma parte das atividades e os atletas costumavam atender a imprensa com frequência.

O treino fechado impediu que Cuca desse dicas de quem joga. No entanto, o treinador não deve fugir do habitual e a tendência é de que a única mudança em relação à partida anterior seja o retorno de Luiz Felipe, recuperado de lesão, na zaga, o que encerraria as improvisações de Cuca no setor.

Sem Luiz Felipe e também Lucas Veríssimo nas últimas rodadas, o treinador improvisou os volantes Alison e Yuri ao lado de Gustavo Henrique. Rodrygo deve ficar novamente responsável pela armação. Apesar de não jogar no setor, ele tem sido recuado para a função para suprir a carência de opções com as ausências dos estrangeiros Carlos Sánchez e Bryan Ruiz, com suas respectivas seleções.

No ataque, Cuca não tem Bruno Henrique, que, além de suspenso, deixou o confronto com o América-MG lesionado. Ainda não se sabe a gravidade do problema do atacante. Eduardo Sasha briga com Copete e Arthur Gomes por um lugar na frente. Gabriel, artilheiro da competição, com 17 gols e que vem destoando dos companheiros, é a aposta ofensiva, novamente.