Em crise, Real Madrid e Bayern jogam para avançar na Liga dos Campeões

O Real Madrid e o Bayern de Munique vão tentar minimizar a crise através da Liga dos Campeões. Vindo de duros tropeços nos respectivos campeonatos nacionais no último fim de semana, ambos vão entrar em campo nesta terça-feira pelo torneio continental em busca da classificação antecipada às oitavas de final.

Atual tricampeão europeu, o Real Madrid foi humilhado pelo Eibar com a derrota por 3 a 0 no último sábado. Foi a primeira derrota da equipe sob o comando de Santiago Solari e um resultado que voltou a colocar em dúvida o potencial do clube sem o português Cristiano Ronaldo.

Solari, que havia comandado o Real em quatro vitórias após substituir o demitido Julen Lopetegui, agora terá pela frente a Roma às 18 horas (de Brasília) desta terça-feira, na Itália, pela quinta rodada do Grupo G. Os dois times dividem a ponta da chave com nove pontos e estão próximos da classificação, que pode ser assegurada nesta rodada.

A principal preocupação do Real está com a sua defesa, que sofreu 19 gols em 13 rodadas do Campeonato Espanhol. E o time contará com cinco desfalques por lesão, incluindo o brasileiro Casemiro. Mas também terá pela frente um rival que perdeu no fim de semana – 1 a 0 para a Udinese – e não contará com Daniele De Rossi e Diego Perotti. No outro jogo da chave, CSKA Moscou e Viktoria Plzen vão duelar na Rússia.

Atual hexacampeão alemão, o Bayern só empatou por 3 a 3 com o recém-promovido à elite e candidato ao rebaixamento Fortuna Dusseldorf no sábado, ficando a nove pontos do líder Borussia Dortmund. Mas ao menos na Liga dos Campeões a situação é confortável, na liderança do Grupo E, com dez pontos e só precisando de um empate às 18h desta terça, em casa, contra o Benfica, para avançar antecipadamente de fase. E o outro duelo da chave será AEK Atenas x Ajax.

Quem também pode se classificar nesta terça na Liga dos Campeões é o Manchester City, que só precisará, para isso, empatar com o Lyon na França, a partir das 18h, em confronto válido pelo Grupo F. E o duelo pode ter ares de vingança para o time inglês, que só foi batido pela equipe da França nesta temporada. Mas o atacante brasileiro Gabriel Jesus e os meio-campistas Ilkay Gundogan e Bernardo Silva estão fora da equipe. No mesmo horário, Hoffenheim e Shakhtar Donetsk vão se enfrentar na Alemanha.

A Juventus também pode avançar nesta terça-feira no Grupo H, em casa, diante do Valencia, a partir das 18 horas, em Turim. No mesmo horário, o Manchester United receberá o Young Boys. E o jogo será um reencontro entre o português Cristiano Ronaldo e o Sevilla, diante de quem foi expulso no confronto na Espanha.

O Manchester, embora tenha passado pela Juventus na Itália, ocupa a segunda posição na chave e está pressionado após perder no Campeonato Inglês para o rival City e depois não sair do 0 a 0 com o Crystal Palace.