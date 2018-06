Em Congresso da Fifa, CBF apresenta às delegações seu novo presidente

O presidente eleito da CBF, Rogério Caboclo, não pode se sentar na mesa da delegação brasileira no Congresso anual da Fifa. Mas o dirigente que assumirá seu cargo em 2019 tem sido apresentado por cartolas brasileiros aos demais países como o sucessor de Marco Polo Del Nero.

Caboclo tem liderado a delegação da seleção brasileira em Sochi. Mas viajou até Moscou nesta quarta-feira para reuniões na Fifa e para ser introduzido como o futuro comandante do futebol brasileiro. Ainda assim, ele teve de se sentar numa ala no fundo da sala de exposições em Moscou.

Na mesa do Brasil, a chefia da delegação é do Coronel Antonio Nunes, acompanhado por dois vice-presidentes. Será ele quem votará pela CBF na escolha da sede da Copa de 2026. A eleição ocorre nesta quarta-feira.

Assumindo uma postura praticamente de “rainha da Inglaterra”, o coronel tem o compromisso de não mudar os planos da instituição até que Caboclo assuma. Mas, em assuntos e eventos que lhe podem dar visibilidade política e prestígio, ele tem assumido de fato a função de presidente.

Enquanto um cartola se passa por presidente e outro assume a gestão da seleção, fontes dentro da CBF confirmam que quem manda ainda no futebol nacional é o único cartola que não está na Copa: Del Nero.

Indiciado nos Estados Unidos por corrupção, ele não pode sair do Brasil sob o risco de ser preso e acabou organizando sua própria sucessão. Mas, segundo fontes dentro da entidade, ele continua dando as cartas, definindo políticas e mantendo contato com diretores da instituição.