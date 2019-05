Em casa, União Barbarense é goleado pelo XV de Jaú

O União Barbarense voltou a perder neste sábado, acumulando 13 jogos sem conseguir uma vitória. Do ano passado para cá, foram quatro empates e nove derrotas – a última sofrida na tarde deste sábado contra o XV de Jaú, quando o time barbarense levou quatro gols. A disputa foi pela sexta rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão.

Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

O primeiro golpe veio aos três minutos pelos pés do colombiano Batalla. O começo do lance foi uma falta cobrada por Danilo, mas a bola seria perdida não fosse a perseverança de Angelo, que evitou que ela saísse pela linha de fundo. Batalla teve então oportunidade e não desperdiçou, acertando no canto do gol.

A moral do barbarense sofreu com esse primeiro gol. Aos 33 minutos, Batalla fez o segundo na partida, após uma falha do goleiro Daniel que não segurou a bola e deixou livre para o artilheiro do XV de Jaú.

Menos de um minuto depois, a defesa do União deu espaço e deixou que Gil fizesse o terceiro. Nesse momento, alguns torcedores do barbarense começaram a deixar o Estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, decepcionados com a atuação do Leão da 13.

O União tentou reagir ao final do segundo tempo, mas o gol estava determinado a não sair. O atacante Hernan Ramirez chutou bem. A bola bateu no travessão e no chão, mas fora da linha do gol. Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

No segundo tempo, Gil foi derrubado dentro da área pelo zagueiro Richard e a falta foi cobrada por Batalla, que marcou o quarto gol da partida. Com isso, ele consolidou a vitória do XV de Jaú e se tornou o artilheiro do campeonato, com seis gols.

“Não mudo minha meta que é continuar trabalhando em busca do próximo jogo. O XV (de Jaú) construiu o resultado, temos que reconhecer que foi superior a nossa equipe. Se tivéssemos tudo um pouco mais de paciência e maturidade, a nossa equipe deve ser uma das mais jovens da chave, poderíamos ter perdido mas não pelo placar de 4 a 0”, declarou o técnico do União, Vitor Mosca, durante coletiva de imprensa concedida ao final da partida.

No próximo domingo, o União enfrenta o Brasilis às 10h, no Estádio Municipal de Águas de Lindóia.

FICHA TÉCNICA:

UNIÃO BARBARENSE Daniel; Eliandro, Richard, Martínez (Raphael) e Moraes; Brandão, Herrero (Dan Dan), Luvizetto e Luis Antônio; Brendon e Ramírez (Matheus Café). T.: Vitor Mosca

XV DE JAÚ Dida; Cafú, Michael Douglas, Caicedo e Matheus Vinícius (Junior); Carlos Magno, Ângelo, Danilo e Daniel (Vinícius Fleck); Gil e Batalla (Luzinei). T.: China

Gols: Batalla (XVJ – 4’ 1ºT), Batalla (XVJ – 33’ 1º T), Gil (XVJ – 34’ 1º T) e Batalla (XVJ – 23’ 2º T)

Cartões Amarelos: Brandão e Ramírez (UNI)

Público: 222 pagantes

Renda: R$ 1.930,00

Árbitro: Márcio Mattos dos Santos

Local: Estádio Antônio Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.