Em casa, Chelsea só empata com Everton e fica em terceiro lugar no Inglês

Na busca pela liderança, o Chelsea recebeu o Everton neste domingo e não conseguiu sair de um 0 a 0 em confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Inglês. Com o empate, os donos da casa ficam para trás na corrida pela liderança da tabela, embora o resultado tenha aumentado a invencibilidade do time para 12 jogos – são oito vitórias e quatro derrotas em sua campanha até aqui.

Com 28 pontos, o Chelsea ficou na terceira posição e foi ultrapassada pelo Liverpool, que horas mais cedo derrotou o Fulham por 2 a 0, em casa, chegou aos 30 pontos e assumiu a vice-liderança. O Everton foi aos 19 pontos e ocupa o nona colocação.

No Stanford Bridge, o confronto foi movimentado, em especial no segundo tempo, mas o zero persistiu no placar. Neste período do duelo, aos 11 minutos, o atacante islandês Sigurdsson acertou um chute forte e obrigou Kepa a fazer uma grande defesa, jogando para escanteio. Já o Chelsea respondeu com Hazard e Pickford defendeu.

Os brasileiros marcaram presença na partida. Pelo Chelsea, David Luiz e Willian no time titular, enquanto o Everton contou com os atacantes Richarlison e Bernard. Nos minutos finais, Richarlison deixou o gramado em função de uma lesão. O atacante pode ser motivo de preocupação para o técnico Tite, que o convocou para os dois próximos amistosos da seleção brasileira, contra Camarões e Uruguai, respectivamente nos dias 16 e 20 de novembro, em Londres.

Willian, também chamado pelo treinador da equipe nacional para estes dois próximos duelos, foi substituído aos 23 minutos do segundo tempo. Pelo lado do Everton, destaque para o primeiro jogo do zagueiro colombiano Yerry Mina, ex-Palmeiras, como titular da equipe de Liverpool. Ele foi contratado junto ao Barcelona no início desta temporada europeia.

Na próxima rodada, o time londrino vai encarar o Tottenham no clássico londrino em Wembley. Já o Everton encara o Cardiff, no Goodison Park. Os confrontos estão marcados para sábado, dia 24 de novembro, depois da pausa da competição provocada pela disputa de amistosos e jogos de seleções.