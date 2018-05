Em Campinas, Guarani ganha do CRB por 2 a 0 e chega ao 10º lugar na Série B

Disposto a brigar pelas primeiras posições, o Guarani venceu o CRB por 2 a 0, neste sábado, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A vitória deixou o time paulista com 10 pontos, em 10.º lugar, contra seis dos alagoanos, em 17.º, abrindo a zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi bastante sonolento, com os dois times mostrando dificuldades para armar e chegar no ataque. A cobrança maior recaia em cima dos paulistas, atuando em casa e precisando da vitória. Mas o que se viu foi muita dificuldade para o Guarani articular as jogadas e para chegar com boas condições nas finalizações.

Apesar dos problemas, o mandante abriu o placar aos 39 minutos em um lance muito bonito. Após levantamento para a área do CRB, a defesa rebateu e Lenon ajeitou de cabeça para Ricardinho. Mesmo de longe, ele matou no peito e bateu de primeira, com o corpo inclinado, acertando o canto direito do goleiro João Carlos.

Na frente no placar, o Guarani voltou mais tranquilo no segundo tempo e disposto a buscar o segundo gol. Logo aos dois minutos quase ampliou o placar. Willians Santana, do CRB, perdeu a bola, Guilherme avançou livre, chutou forte e a bola explodiu no travessão. Na volta, ela foi recuperada e Guilherme chutou de novo, então para a grande defesa de João Carlos.

Aos nove minutos, outra grande chance. Anselmo Ramon lançou Guilherme nas costas da defesa, ele invadiu a área pelo lado direito e chutou bloqueado por João Carlos. O segundo gol parecia maduro e saiu de pênalti, cometido por Diego sobre Rafael Longuine, que levou um tranco nas costas. Na cobrança, Rondinelly chutou forte no canto esquerdo. João Carlos saltou no lado certo, mas não alcançou a bola. Isso aos 18 minutos.

O técnico Júnior Rocha ainda tentou dar mais agressividade ao CRB com as entradas de Leilson e Mazola, mas o Guarani se manteve organizado na marcação, sem perder a disposição de atacar. Desta forma, confirmou a vitória.

Na oitava rodada, o Guarani vai enfrentar o Juventude, em Caxias do Sul (RS), na próxima sexta-feira, às 19h15. No dia seguinte, o CRB busca a reabilitação contra o Brasil, de Pelotas (RS), no estádio Rei Pelé, em Maceió, a partir das 16h30.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 2 x 0 CRB

GUARANI – Bruno Brígido; Lenon, Philipe Maia, Edson Silva e Pará (Marcílio); Baraka, Ricardinho, Rondinelly, Guilherme (Erik) e Rafael Longuine (Kauê); Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer.

CRB – João Carlos; Diogo Mateus, Flávio Boaventura, Anderson Conceição e Diego; Feijão, Tinga, Edson Ratinho (Alípio) e Diego Rosa (Mazola); Willians Santana (Leilson) e Neto Baiano. Técnico: Júnior Rocha.

GOLS – Ricardinho, aos 39 minutos do primeiro tempo; Rondinelly, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Diego, Anderson Conceição e Willians Santana (CRB).

CARTÃO VERMELHO – Flávio Boaventura (CRB).

ÁRBITRO – Emerson de Almeida Ferreira (MG).

RENDA – R$ 50.770,00.

PÚBLICO – 1.737 pagantes.

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro da Princesa,em Campinas (SP).