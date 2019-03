Em busca de uma grande atuação, Jair espera chance pelo Atlético-MG diante do Boa

Jair admitiu, nesta terça-feira, durante entrevista coletiva, que ainda não teve uma grande atuação pelo Atlético-MG. O volante espera ter uma nova oportunidade sábado, às 18h, diante do Boa, em Varginha, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro.

“Ainda estou me soltando. Diante do Tupynambás, no fim de semana, tive três finalizações, mas ainda não apresentei o meu melhor aqui. Espero ter uma boa atuação contra o Boa”, disse o jogador, que foi contratado este ano, junto ao Sport.

O atleta falou da expectativa para as semifinais do Estadual. “Agora, são dois jogos. Eles vão tentar buscar o resultado em casa, mas vamos tentar ir para lá, fazer um bom jogo e trazer o resultado positivo para o segundo jogo em casa.”

Jair afirmou que a intensa disputa por um lugar no meio de campo é importante para o time alvinegro. “Várias duplas de volantes já foram testadas. E todos se saíram bem. Isso é muito bom para a equipe. Temos jogadores mais de marcação e outros que chegam mais no ataque. São várias opções.”

Nesta terça-feira, foi realizado um trabalho físico na academia para todos os atletas, com exceção dos goleiros, que treinaram no campo. Jogadores e comissão técnica foram vacinados contra gripe e hepatite.

Os comandados do técnico Levir Culpi terão mais um treinamento nesta quarta, de novo às 16 horas, quando o treinador deverá iniciar a formar o time que vai jogar no fim de semana.