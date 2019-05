Em busca da 1º vitória no Brasileirão, Fluminense desafia Santos na Vila Belmiro

Em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro depois da inesperada derrota na estreia para o Goiás, o Fluminense tem um páreo duro na segunda rodada. Encara o Santos, na Vila Belmiro, nesta quinta-feira, às 19h15. O jogo opõe dois técnicos com características semelhantes.

Fernando Diniz e Jorge Sampaoli são técnicos que têm como prioridade a posse de bola, a movimentação intensa e a busca incessante pelo ataque. O confronto se torna mais difícil para os comandados de Diniz em razão do momento do adversário, que cresceu na temporada e vem de vitória sobre o Grêmio em Porto Alegre.

“É um jogo esperado, todo mundo tem curiosidade de ver como vai ser esse jogo, porque são dois treinadores que jogam com características parecidas, que gostam que os times tenham bastante a posse de bola”, destacou o lateral-direito Gilberto.

Apesar do revés no primeiro jogo, o Flu deve ter poucas ou nenhuma mudança diante do Santos. Diniz ficou satisfeito com o desempenho de sua equipe e, se houver alguma alteração, esta deve ser a entrada de Pedro entre os titulares. O centroavante é o principal destaque do atual elenco, mas esteve em campo em apenas três jogos desde que se recuperou da grave lesão no joelho e, portanto, ainda não está no ritmo ideal.

“Pedro é o desafogo. Ele segura a bola para o time vir de trás. Poucos no Brasil conseguem fazer isso”, elogiou Gilberto, que também ressaltou a necessidade de Pedro estar bem fisicamente para auxiliar na marcação. Pedro, hoje, precisaria ajudar mais na marcação. Ele não fazia isso tanto no ano passado”, disse o lateral, que garante não saber quem serão os titulares.

Na última atividade Pedro foi um dos jogadores testados por Diniz, mas ele deve mesmo começar o jogo no banco de reservas e Yony González entre os 11.

Outras possibilidades de formação seria a entrada do meia Leo Artur na vaga do volante Allan. O meia Guilherme e o atacante Kelvin, anunciados como reforços nesta semana, não devem ser relacionados para o duelo.