Em boa fase, Werder Bremen goleia e mantém recuperação no Alemão

O Werder Bremen estendeu sua boa fase neste domingo ao golear o Augsburg por 4 a 0, diante de sua torcida, em rodada do Campeonato Alemão. Sem perder desde o fim de dezembro, o time foi o responsável por eliminar o Borussia Dortmund nas oitavas de final da Copa da Alemanha, no meio de semana.

Neste domingo, os anfitriões foram liderados pelo bósnio Milot Rashica, autor de dois gols. O primeiro saiu logo aos cinco minutos e o seu segundo, aos 28. Foi um minuto depois do gol de Johannes Eggestein. Assim, o Werder vencia o rival por 3 a 0 antes mesmo dos 30 minutos de jogo.

No segundo tempo, a goleada foi selada por Kevin Mohwald, aos 37 minutos, diante da falta de qualquer reação do combalido Augsburg, atual 15º colocado da tabela, na beira da zona de rebaixamento. O time soma 18 pontos, contra 30 do Werder, agora o 10º da classificação. A equipe soma sete jogos de invencibilidade em diferentes competições.

Depois desta derrota, o Augsburg voltará a campo na sexta-feira para duelar com o vice-líder Bayern de Munique, em casa. O Werder vai jogar no sábado contra o Hertha Berlin, longe dos seus domínios.

Ainda neste domingo, o Fortuna Düsseldorf bateu o Stuttgart por 3 a 0, fora de casa. Kenan Karaman, Oliver Fink e Benito Raman marcaram os gols da partida, que encerrou a 21ª rodada do Alemão.

O resultado deixou o Fortuna com 25 pontos, na 12ª colocação. Já o Stuttgart figura em 16º, dentro da zona de rebaixamento, com 15 pontos.