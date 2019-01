Em Barueri, Palmeiras bate o Oeste por 1 a 0

O Palmeiras caminha cada vez mais firme e seguro no Campeonato Paulista. O time ganhou a terceira partida seguida nesta quarta-feira ao fazer 1 a 0 no Oeste, na Arena Barueri, com gol de Felipe Pires. A atuação segura, mas não brilhante, deu ao atual campeão brasileiro confiança para receber no próximo sábado o Corinthians, no primeiro clássico do ano.

A equipe alviverde controlou a partida ao precisar somente ser eficiente e mandar para as redes uma das poucas chances claras de gol. A maior dificuldade do Palmeiras foi enfrentar a violência e o excesso de faltas dos jogadores do Oeste. O técnico Luiz Felipe Scolari e os jogadores reclamaram bastante de alguns lances e da falta de cartões. Foto: Júlio Zerbatto / Futura Press / Estadão Conteúdo

O Palmeiras apostou na reestreia de Raphael Veiga e em um começo de jogo com pressão à defesa adversária. No entanto, essas apostas aos poucos deixaram de dar resultado. Depois de Dudu quase fazer um gol aos sete minutos, o time errou muitos passes no ataque e se posicionou de forma muita espalhada dentro de campo, o que impossibilitou as tabelas e a criação de lances de perigo.

O Oeste ainda chegou a assustar, em uma cabeçada perigosa de Bruno Lopes. A equipe de Barueri cometeu muitas faltas e contou com o pouco rigor da arbitragem para terminar o primeiro tempo sem cartões. Porém, logo no primeiro lance do segundo tempo a defesa falhou e o Palmeiras aproveitou. Felipe Pires entrou na área para chutar a abrir o placar.

A vantagem era para deixar o Palmeiras mais confortável, porém, na verdade, rendeu um susto. O Oeste acertou a trave, em chute de Kanu, e quase empatou. A equipe alviverde reagiu na sequência, ao retomar a postura do primeiro tempo, inclusive com os mesmos defeitos. A bola ficava no campo de ataque e o time errava o passe final na hora de se aproximar do gol.

Apesar de criar pouco, o Palmeiras controlava a partida. O Oeste mexeu para tentar chegar ao empate, mas não ameaçou Weverton. Na parte final do jogo, o time de Felipão se mostrou satisfeito com a vantagem mínima, deixou de buscar o segundo gol e passou a esperar o tempo passar. No fim do jogo, a torcida alviverde deu o recado: “É dia 2”. A mensagem é um sinal claro da expectativa pelo encontro com o maior rival, no sábado.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 0 X 1 PALMEIRAS

OESTE – Matheus Cavichioli; Cicinho, Kanu, Maracás e Alyson; Betinho, Matheus Jesus e Élvis (Gabriel Vasconcelos); Roberto, Mazinho e Bruno Lopes (Jheimy). Técnico: Renan Freitas.

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luís; Thiago Santos, Moisés (Bruno Henrique) e Raphael Veiga (Lucas Lima); Felipe Pires, Dudu (Gustavo Scarpa) e Deyverson. Técnico: Luiz Felipe Scolari

GOL – Felipe Pires, a 1 minuto do segundo tempo.

ÁRBITRO – Salim Fende Chávez.

CARTÕES AMARELOS – Kanu, Raphael Veiga, Alyson, Thiago Santos, Cicinho, Matheus Jesus.

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Barueri, em Barueri (SP).