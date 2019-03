Em baixa, Vasco reencontra o Bangu e aposta em Tiago Reis para ir à final

A lua de mel entre torcida e time vista no início da temporada ficou para trás e o Vasco entra pressionado nas semifinais da Taça Rio. Nesta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, a equipe do técnico Alberto Valentim precisa dar uma resposta no reencontro com o Bangu para ir à decisão do segundo turno do Campeonato Carioca.

Para isso, o Vasco se apoia na grande boa notícia das últimas semanas. Considerado uma das principais promessas da base do clube, Tiago Reis justificou a expectativa e balançou as redes nas últimas duas partidas, contra o Resende e o mesmo Bangu, quando recebeu chances de Valentim entre os titulares.

Justamente por causa deste desempenho, o treinador confirmou o atacante de 19 anos no time para esta quinta. “O Tiago Reis está bem, aproveitando bem as oportunidades e muito atento ao que a gente pede. A qualidade de finalização é dele, tem personalidade, está solto e contamos muito com ele nos jogos”, elogiou Valentim, na véspera da partida.

O atacante é a grande aposta do Vasco para encerrar um período nebuloso. Depois de um grande início de temporada, com oito vitórias e um empate nos primeiros nove jogos, que garantiram ao time o título da Taça Guanabara, a equipe venceu apenas três das últimas sete partidas e vem sofrendo com críticas e vaias da torcida. Sobrou também para Valentim, diversas vezes chamado de “burro” recentemente.

Nesta quinta, ele optou por deixar de fora Yago Pikachu, que se recuperou de uma concussão e ficará como opção no banco de reservas. O argentino Maxi López, que vinha sofrendo com uma lombalgia, é dúvida. Se tiver condições de jogo, também ficará como opção para o decorrer da partida.

Campeão do primeiro turno do Carioca, o Vasco luta pelo título da Taça Rio para garantir vaga direta na decisão do torneio. No último encontro entre as equipes, porém, o Bangu derrotou o adversário mesmo em São Januário, no último sábado, por 2 a 1, resultado que lhe garantiu a primeira colocação do Grupo C e a vantagem do empate para o duelo desta quinta.

BANGU – O triunfo diante do Vasco, aliás, só deixou o Bangu mais embalado para as semifinais da Taça Rio. O técnico Ado inclusive confirmou a equipe com força máxima para o duelo desta quinta, mesmo já tendo vaga garantida para a semifinal do Carioca, independentemente do resultado do segundo turno da competição.