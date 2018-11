Em ascensão fulminante, Botafogo visita o Santos e busca ‘milagre’ pelo G6

Em fase ascendente após vencer quatro jogos consecutivos, se livrar de qualquer chance de ser rebaixado e disparar na tabela, o Botafogo sonha com uma vaga na Copa Libertadores de 2019. Um passo para que o milagre vire realidade é vencer o Santos nesta quarta-feira, às 21 horas, na Vila Belmiro, em duelo da 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes seriamente ameaçado pelo rebaixamento, o Botafogo decolou após uma arrancada fulminante e entrou na briga pelo G6 do Campeonato Brasileiro. Apesar da dificuldade da missão, o time carioca sonha com a vaga na competição sul-americana e aposta nos confrontos diretos. Além do Santos, a equipe alvinegra encara na última rodada o Atlético-MG, atual dono da sexta posição.

Com os quatro triunfos consecutivos – o último sobre o Internacional, postulante ao título – o Botafogo pulou para a nona colocação, com 47 pontos, um a mais que o rival desta quarta e a seis do Atlético-MG. Logo, o jogo na Vila Belmiro é fundamental para a ambição de voltar a disputar a Libertadores.

No elenco, apesar de os atletas pregarem cautela e de reconhecerem a dificuldade da tarefa, o discurso indica que todos sonham com o feito. “A gente estava em situação difícil, conseguimos sair. Sonhar é possível sempre, focar jogo a jogo”, disse o zagueiro Igor Rabello.

Erik, nome em ascensão do time ao ser decisivo com gols contra Botafogo e Internacional, corrobora o pensamento de Rabelo. “Vamos continuar dando o nosso melhor, isso é algo que procurei desde que cheguei, de não deixar nenhuma partida sem estar extremamente cansado. A gente vai buscar, sim, sempre vencer, mas é um passo de cada vez”, afirmou.

O atacante, que está emprestado pelo Palmeiras até o final deste ano e acabou ajudando o clube ao qual pertence com os gols nos triunfos sobre os perseguidores do time alviverde, é a principal aposta botafoguense para a reta final da competição. Rápido e habilidoso, o jogador diz que está mais maduro e vive o melhor momento da carreira.

Joel Carli, suspenso pelo terceiro amarelo e lesionado, é o único desfalque da equipe. O defensor argentino sentiu um problema no ombro e pode até ficar fora das últimas duas partidas também. Yago e Marcelo brigam pela vaga. Gilson, Aguirre, Jean e João Paulo também estão lesionados e não viajaram a Santos. João Paulo deve estar à disposição contra o Paraná.