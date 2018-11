Em alta no Flamengo, César mantém a esperança por título: ‘É vencer e aguardar’

Em alta no Flamengo, o goleiro César reforçou a esperança no título do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o arqueiro disse que, apesar de não depender apenas de si mesmo, o time rubro-negro evita em pensar no líder Palmeiras e foca somente em seus duelos.

“Não perdemos a esperança. Acreditamos que a gente possa alcançar o título. Esses três jogos são importantíssimos, representam muito. Precisamos fazer nosso melhor, vencer e aguardar o que vai acontecer. A gente não sabe o que pode acontecer. Temos de pensar no que temos, na nossa tabela”, declarou o goleiro.

O goleiro entende que pensar demais nos duelos do Palmeiras pode atrapalhar a equipe em campo. Por isso, o foco principal é nos três confrontos finais do time carioca. O primeiro deles será contra o Grêmio, nesta quarta-feira, às 21h45, no Maracanã, no Rio.

“Pensamos no nosso próximo jogo. O título fica distante. É possível e a gente acredita, mas se começarmos a pensar no Palmeiras, a gente não consegue fazer o nosso. Esse é o nosso pensamento, vencer cada jogo”, analisou.

O time do técnico Dorival Junior reacendeu a esperança de voltar a ser campeão brasileiro após o último triunfo sobre o Sport, conquistado por 1 a 0 e com um jogador a menos. O duelo contra os gremistas marca um reencontro que traz boas lembranças aos flamenguistas, já que a equipe rubro-negra eliminou o rival gaúcho nas quartas de final da Copa do Brasil neste ano.

“Enfrentar o Grêmio é sempre um desafio. Vamos ter um Maracanã lotado. A torcida vai nos apoiar, empurrar. Essa reta final é muito difícil. Conquistamos um grande resultado contra o Sport e teremos mais um grande jogo contra o Grêmio. Precisamos estar preparados e estamos”, assegurou.