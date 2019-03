Em alta, Bayern desafia Liverpool em casa; Barcelona recebe Lyon no Camp Nou

Depois de dois decepcionantes empates sem gols nos jogos de ida, Bayern de Munique x Liverpool e Barcelona x Lyon voltam a movimentar o mata-mata da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, ambos às 17 horas (de Brasília). Se no primeiro confronto não há favoritos, o segundo tem o claro favoritismo do time de Lionel Messi, em busca da vaga nas quartas de final.

Na Allianz Arena, o embalado Bayern terá pela frente um velho conhecido: Jürgen Klopp, ex-técnico do Borussia Dortmund. Se teve sucessos contra o rival de Munique, o treinador perdeu uma final da competição europeia para o Bayern na temporada 2012/2013.

O primeiro jogo foi marcado pelo equilíbrio, sem gols no Anfield Road. Mas o status das duas equipes mudaram desde aquela partida. O Liverpool tropeçou e perdeu a liderança do Campeonato Inglês para o Manchester City. O Bayern vive situação oposta. Emplacou uma série de sete jogos sem derrota – apenas um empate, justamente com o Liverpool – e desbancou o Borussia Dortmund da ponta do Alemão.

“Eles estão em um momento diferente, obviamente. É uma fase muito mais positiva para o Bayern, no topo da tabela, vencendo jogos confortavelmente. Então, eles estão de volta ao rumo certo, se é que o deixaram em algum momento. Gosto disso, não porque acho que é mais fácil, apenas porque mostra o quão forte eles são”, avalia Klopp.

Ele pediu atenção especial com Lewandowski, artilheiro da Liga dos Campeões nesta temporada com oito gols. “O Lewandowski é um atacante de primeiro nível, não há dúvida. Mas ele tem forças e diferenças diferentes, não é como se pudéssemos anular uma coisa e ele a deixasse de fazer”, comenta.

O treinador, contudo, acredita no potencial da equipe inglesa para surpreender os alemães em Munique. “Nós somos fortes o suficiente para fazer um jogo duro e esta é a única coisa que podemos esperar em uma situação assim. É isso que estou pensando: como podemos causar problemas que eles nunca tiveram diante de outros oponentes nesta temporada? Eles tem adversários fortes, mas se estivermos em nosso melhor, podemos ser excepcionais, que é o que precisamos ser”, projeta Klopp.

Do outro lado, o técnico Niko Kovac admite preocupação com a forte defesa do Liverpool, uma das melhores da Europa nesta temporada. “Sabemos que eles são fortes na defesa. Com a volta de Virgil van Dijk, o Liverpool vai ser ainda mais forte na defesa, mas nós podemos marcar mais gols. Nós temos mostrado isso na Bundesliga”, diz o treinador.

“Amanhã [quarta] não será um 0 a 0. Nós queremos vencer e esta é forma com que nós encaramos o jogo… O que nós precisamos é melhorar nossa eficiência na frente. Estou confiante de que amanhã, em casa com o apoio de nossos torcedores, seremos ainda mais eficiente no ataque e criaremos mais oportunidades (de gol do que no duelo de ida)”, afirma Kovac.

Para este duelo, ele terá os retornos do lateral-esquerdo austríaco David Alaba e do atacante francês Kingsley Coman. Os dois jogadores estão recuperados de lesões e deverão ser as principais novidades da equipe para este confronto decisivo. Por outro lado, não terá o versátil Joshua Kimmich, suspenso.

NO CAMP NOU – Franco favorito, o Barcelona tenta extrair lições da queda precoce do Real Madrid para evitar nova surpresa neste mata-mata da Liga dos Campeões. Pelo menos, este foi o discurso do técnico Ernesto Valverde nestes últimos dias. “Não podemos subestimar o Lyon”, diz o treinador.

Para este confronto, Valverde não terá problemas de lesão. Somente Ousmane Dembélé é dúvida após sofrer com dores no tendão, no fim de semana. Messi, Luis Suárez e o brasileiro Arthur estão garantidos entre os titulares.

Já o Lyon tenta se apegar à surpreendente atuação do Ajax, algoz do poderoso Real, na semana passada. “O resultado do Ajax nos fortaleceu. Muitas coisas dependem do Messi e vamos tentar desenvolver um plano para reduzir sua influência. Precisamos correr riscos calculados. A partida não vai terminar 0 a 0, acredito. Precisamos de gols, mas também estar preparados para sofrer”, diz o técnico Bruno Genésio.

Se o Ajax serve como inspiração, o próprio Lyon já se mostrou capaz de surpreender uma das potências do continente fora de casa. Afinal, na fase de grupos, derrotou o Manchester City por 2 a 1 em pleno Etihad Stadium.

“Precisamos jogar nosso jogo. Sabemos como é enfrentar um dos melhores times do mundo. Também sabemos o que podemos fazer para explorá-los, porque já o fizemos. Precisamos dar tudo em campo, mostrar que estamos em nosso lugar. Temos que construir, como fizemos contra o City. Mas é um contexto diferente, com um passo a mais a ser dado”, afirma o treinador.