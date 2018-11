Em acordo incomum, Watford estende contrato com técnico espanhol até 2023

Em um incomum acordo no futebol inglês, o Watford anunciou nesta quarta-feira a renovação do contrato do técnico espanhol Javi Gracia por um período de quatro anos e meio. Com o acerto, ele permanecerá à frente da equipe até 2023, com possibilidade de renovação por mais três anos, num acordo mais longo que o usual entre os clubes do país.

Para efeito de comparação com outros treinadores, Gracia é o 13º técnico desde 2008. E o quarto desde que o clube retornou à primeira divisão, em 2015, em uma média de mais de um treinador por temporada na equipe.

O espanhol de 48 anos deve acabar com esta média após desembarcar no clube em janeiro deste ano e agradar à diretoria. Após comandar a equipe na metade final do último Campeonato Inglês, no qual o Watford terminou em 14º, Gracia teve bom início nesta temporada. Sua equipe surpreendeu ao vencer as quatro primeiras partidas e ocupar as primeiras posições da tabela.

Atualmente, a equipe ocupa a nona colocação, com 20 pontos, a sete de distância da zona de classificação para as competições europeias. “Estou muito feliz por ampliar o meu contrato. Tenho muito orgulho por fazer parte deste momento do clube e por seguir aqui durante mais algumas temporadas”, declarou Gracia.

O espanhol tem no currículo outras equipes medianas da Europa, principalmente na Espanha. Antes de chegar ao Watford, treinou Osasuna, Málaga e Rubin Kazan. Como jogador passou por clubes como Athletic Bilbao e Villarreal e defendeu equipes de base da seleção espanhola.