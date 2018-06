Em 4ª Copa, Cahill mira gol que o igualaria a Pelé, Klose e Seeler

O veterano Tim Cahill não deve começar como titular da Austrália na estreia da seleção na Copa do Mundo, contra a França, às 7 horas (de Brasília) deste sábado, em Kazan, mas pode se igualar a apenas três jogadores que fizeram gols em quatro Mundiais diferentes – Pelé e os alemães Uwe Seeler e Miroslav Klose. O meio-campista não trata essa possibilidade como meta, mas reconhece o tamanho do feito e prometeu que vai tentar.

“Entrar no campo seria um passo, mas fazer um gol seria incrível. Pessoas sonham em marcar pelo menos uma vez em uma Copa, mas me juntar a esses jogadores nessa lista seria algo sem preço. Se eu for a campo, vou me certificar de tentar fazer algo acontecer”, comentou o jogador de 38 anos em conversa com repórteres nesta quinta-feira, em Kazan.

Cahill disse o que representaria para ele se igualar a esses jogadores. “Se acontecer, vou alcançar um mundo diferente. Adoraria me juntar aos três e fazer algo especial pelo meu país”, disse o meio-campista, que marcou cinco gols em três Copas do Mundo até aqui – dois em 2006, um em 2010 e dois em 2014.

Em atividade pelo clube inglês Millwall (da segunda divisão) na última temporada, Cahill afirma que se esforçou muito para disputar o torneio pela quarta vez. “Passei um ano inteiro me preparando para disputar essas três partidas da primeira fase. Como profissional, é preciso atingir um certo nível de condição física para te colocar nessa condição em que estou agora”, afirmou.

Depois da estreia, a Austrália vai voltar a disputar uma partida pelo Grupo C contra a Dinamarca, no dia 21, em Samara, e terminará participação na primeira fase contra o Peru, no dia 26, em Sochi.