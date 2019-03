Eliminatórias da Euro começam com vitória do Casaquistão sobre Escócia por 3 a 0

As Eliminatórias da Eurocopa de 2020 tiveram o pontapé inicial nesta quinta-feira com a tranquila vitória em casa do Casaquistão sobre a Escócia por 3 a 0, na Astana Arena, em Astana, pela rodada inicial do Grupo I. Com 10 minutos de jogo, os anfitriões abriram vantagem com os gols de Yuri Pertsukh e Yan Vorogovsky e fecharam o placar com Baktiyor Zaynutdinov no início do segundo tempo.

A partida faz parte da chave que conta com a Bélgica, terceira colocada da Copa do Mundo da Rússia, em 2018, e uma das favoritas ao título da competição europeia. Ainda nesta quinta-feira, os belgas receberão os russos no estádio Rei Balduíno, em Bruxelas. Chipre e San Marino, que duelarão em Nicósia, completam o grupo.

A Eurocopa de 2020, a 16.ª da história, terá um formato diferente das últimas edições por conta da comemoração dos 60 anos da competição. O evento será realizado em 12 cidades de diferentes países europeus de 12 de junho a 12 de julho. Os locais dos jogos serão: Londres, Munique, Roma, Baku, São Petersburgo, Bucareste, Amsterdã, Dublin, Bilbao, Budapeste, Glasgow e Copenhague.

O sistema de classificação também mudou. Todos os 55 países filiados à Uefa disputam as Eliminatórias e eles foram divididos em 10 grupos de cinco ou seis seleções. Os dois primeiros classificados de cada chave se garantem na fase final da Eurocopa, que contará com 24 equipes. As quatro vagas restantes serão dos campeões de cada uma das quatro divisões da Liga das Nações, que teve sua fase de classificação disputada no segundo semestre de 2018.

A partida de abertura da fase final da Eurocopa está marcada para o dia 12 de junho no estádio Olímpico, em Roma, na Itália, e a grande decisão ocorrerá no dia 12 de julho no estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra. A seleção de Portugal, de Cristiano Ronaldo, é a atual campeã.