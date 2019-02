Eliminado, Botafogo duela com Boavista para melhorar na classificação geral

Em crise e já eliminado precocemente, o Botafogo entra em campo neste domingo, às 17 horas, para enfrentar o Boavista no estádio Elcyr Resende de Mendonça sem pretensões na Taça Guanabara, mas atento à classificação geral do Campeonato Carioca.

Em difícil momento neste início de temporada, o Botafogo tem uma das piores campanhas da Taça Guanabara e precisa da vitória, que seria a primeira no torneio, para vislumbrar uma vaga na semifinal do Carioca, fase para a qual vão além dos campeões da Taça Guanabara e da Taça Rio, os melhores colocados na classificação geral. Logo, o time alvinegro tem de melhorar seus números caso não vença a Taça Rio, o segundo turno do Estadual.

A campanha vexatória na primeira parte do Estadual gerou ira a da torcida, que protestou por reforços. Para dar satisfação aos torcedores, a diretoria, então, convocou uma coletiva de imprensa na última sexta-feira, em que falaram o presidente Nelson Mufarrej e o vice Gustavo Noronha.

O mandatário admitiu a necessidade de reforços, reconheceu que o time precisa melhorar e também comentou a respeito da publicação polêmica do vice-presidente de comunicação, Marcio Padilha, que escreveu em seu Twitter que “a torcida abandonou o clube”.

Além disso, Mufarrej garantiu que Zé Ricardo, apesar do cenário completamente negativo, permanece no comando da equipe alvinegra, e está “prestigiado”. No atual contexto, o treinador prega poucas palavras. “Quanto menos falar nesse momento, melhor.”

Zé Ricardo, que já não tem muitas peças à disposição, deverá fazer alterações na equipe buscando a melhora de rendimento e também preservar outro atletas para a partida de estreia da Copa Sul-Americana na próxima quarta-feira, contra o Defensa y Justicia, da Argentina, no Engenhão, no duelo de ida da primeira fase do torneio sul-americano.

Certo é que os titulares Carli e Leo Valencia, ausentes desde o começo do campeonato por lesão, seguem de fora. A dupla corre contra o tempo para estar recuperada para o duelo da Sul-americana.

NO PÁREO – Ao contrário do rival deste domingo, o Boavista está vivo por uma vaga na semifinal. O time de Saquarema soma seis pontos, está na terceira posição de sua chave e não tem uma tarefa tão árdua para avançar à fase seguinte. Precisa vencer o Botafogo e torcer para o Bangu, atual segundo colocado, não triunfar diante do Resende, em duelo fora de casa.

“Temos que focar no Botafogo. Não estamos pensando nos outros jogos, estamos pensando em fazer a nossa parte e esquecer o resto”, garantiu o atacante Dija Baiano, uma das referências do atual elenco.