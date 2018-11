Elias comemora fim do jejum no Atlético-MG, mas avisa: ‘Não vamos dar show’

O Atlético Mineiro finalmente reencontrou o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira à noite ao bater o rebaixado Paraná, por 1 a 0, em Curitiba, pela 34ª rodada. O time visitante buscou o resultado com dois jogadores a mais em campo, e numa cobrança de pênalti.

“Primeiro a gente veio para vencer. Já havia falado que a gente não vai dar show, não temos time para dar show. Temos time para vencer os jogos e classificar para a Libertadores”, disse o volante Elias, ao fim da partida, ao rebater as reclamações de parte da torcida mineira no local.

A vitória manteve o Atlético-MG mais uma vez na zona de classificação para a pré-Libertadores, em sexto lugar, com 50 pontos. No sábado, o time recebe o Bahia e Elias espera contar com o apoio da torcida na Arena Independência. “Mais uma vez chamo a torcida para ajudar a gente a vencer”, convocou o volante.

Esta foi a primeira vitória do técnico Levir Culpi em cinco jogos. Antes tinha perdido três e empatado uma vez. Graças ao empate do Atlético-PR com o Vasco, por 1 a 1, no Rio de Janeiro, o Atlético-MG não corre o risco de deixar na sequência da rodada o G6, a zona de classificação à próxima Copa Libertadores.