Elenco do Palmeiras posa para foto de campeão no último dia de treino em 2018

Em clima descontraído, o Palmeiras realizou neste sábado o último treinamento da temporada, antes de enfrentar o Vitória, neste domingo, quando o time erguerá o troféu de campeão do Campeonato Brasileiro, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

Logo após a atividade na Academia de Futebol, fechada para a imprensa, os atletas e a comissão técnica do clube posaram para uma foto, que foi publicada pelas redes sociais do time alviverde. A única ausência no registro e também no duelo deste domingo será o atacante Willian, que lesionou o joelho.

A provável formação do Palmeiras é: Weverton (Fernando Prass); Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Gustavo Scarpa, Dudu e Borja (Deyverson).

Há 22 jogos sem perder, o Palmeiras estabeleceu novo recorde de invencibilidade na história do Brasileirão desde que a competição passou a ser disputada no formato de pontos corridos, em 2003.

Uma das metas buscadas pelo time paulista é o seu gol de número 2.000 na história do Brasileirão. Atualmente, o clube conta com 1.999 gols válidos pela competição.