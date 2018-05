Egito diz que Salah ficará no máximo 3 semanas fora e garante atacante na Copa

O torcedor do Egito recebeu a tão esperada boa notícia da associação nacional de futebol nesta quarta-feira. Depois de dias de apreensão em relação à lesão de Mohamed Salah, a entidade finalmente se manifestou e garantiu a presença do atacante do Liverpool na Copa do Mundo da Rússia.

Sem maiores explicações, a Associação Egípcia de Futebol divulgou rápida nota em sua página no Twitter. “Após um encontro com dos médicos da seleção nacional na Espanha hoje, a associação de futebol afirma: Salah está na Copa do Mundo. Se Deus quiser, sua ausência não passará de três semanas”, escreveu.

Salah se contundiu ainda no primeiro tempo da decisão da Liga dos Campeões, sábado, diante do Real Madrid, em lance com Sergio Ramos. O jogador sofreu uma queda sobre o ombro esquerdo, tentou voltar à partida, mas precisou ser substituído, chorando bastante.

Imediatamente, gerou-se especulações sobre a presença do jogador na Copa, até porque a gravidade do problema não foi divulgado. O próprio Salah, no entanto, mostrou-se bastante confiante sobre sua ida ao torneio, garantida pela associação egípcia nesta quarta.

Se a previsão da entidade for confirmada, Salah ficará de fora apenas da estreia do Egito na Copa, contra o Uruguai, dia 15 de junho. Desta forma, o atacante teria condições de voltar a vestir as cores do país na segunda rodada, contra a Rússia, dia 19, e na última partida da primeira fase, diante da Arábia Saudita, seis dias mais tarde.