‘É nossa chance de surpreender, pois ninguém aposta no São Paulo’, diz Volpi

Os jogadores do São Paulo querem transformar a classificação sofrida no Campeonato Paulista após o empate por 1 a 1 com o São Caetano, nesta quarta-feira à noite, no ABC, como uma chance de recomeço. A equipe se classificou como segunda colocada no Grupo C e vai enfrentar o Ituano. O primeiro jogo deverá ser no Morumbi – as datas e horários serão decididas nesta quinta-feira pela Federação Paulista de Futebol.

Para o goleiro Tiago Volpi, o time tricolor entra desacreditado nas quartas de final. O São Paulo foi o único clube entre os grandes que correu riscos de não se classificar na última rodada da fase de grupos, mas o jogador aposta que a sua equipe pode ir mais longe na competição. “É uma oportunidade que temos de nos redimir e surpreender a todos, porque ninguém hoje aposta no São Paulo”, disse o goleiro.

O volante Hudson também reconheceu que o São Paulo ficou devendo melhor futebol neste estágio classificatório do Paulistão, mas lembrou que o time tem a chance de iniciar uma arrancada neste mata-mata. “Nossa fase de grupos foi frustrante. Estamos muito abaixo do que podemos mostrar. O time está sentindo isso e sofrendo com as lesões, mas temos de melhorar muito. Agora é outro campeonato, outro espírito”, disse. “Temos chance de começar um novo campeonato. É uma fase diferente e a gente pode se recuperar”, reforçou o lateral Reinaldo.

O atacante Pablo, que exibiu atuação discreta no estádio Anacleto Campanella, concorda com os seus companheiros de equipe. “Eu entendo o torcedor. Ele precisa de uma resposta. Não fizemos um bom campeonato, mas agora é mata-mata, a chance de mudar”, destacou.