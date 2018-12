Duílio confirma reunião com Andrés que poderá definir futuro de Jair Ventura

O destino do técnico Jair Ventura deve ser definido nesta semana, em reunião da diretoria do Corinthians. Apesar de o treinador ter dito na noite de domingo, após a derrota por 1 a 0 para o Grêmio em Porto Alegre, que segue trabalhando normalmente no planejamento para 2019, ele pode ter seus planos interrompidos.

O diretor de futebol do clube, Duílio Monteiro Alves, disse que vai se reunir com o presidente Andrés Sanchez e, no encontro, pode ser determinado o rumo do comando técnico da equipe para o início da próxima temporada. A possibilidade de trazer de volta Fábio Carille, que conta com o apoio de várias pessoas influentes ligadas ao futebol, será um dos temas principais do encontro.

“Vamos sentar esta semana com o presidente e fazer uma análise do semestre do Corinthians”, disse Duílio. “A gente sabe que o Corinthians deixou muito a desejar, foi muito abaixo do que tem de fazer.”

É justamente essa percepção do dirigente que pode complicar de vez a situação de Jair Ventura. Duílio Monteiro Alves foi bastante claro nas críticas ao treinador. “Tivemos a final da Copa do Brasil, o Corinthians fez dois grandes jogos, mas não dá para achar que o trabalho é bom. Ninguém aqui está satisfeito com a campanha que o Corinthians fez no Brasileiro, principalmente no segundo turno. Por isso, temos de sentar e conversar com a cabeça no lugar.”

Jair teve um aproveitamento bastante ruim no Corinthians, de apenas 31,6%. Em 19 partidas, venceu apenas quatro, com seis empates e nove derrotas. Além disso, o fato de montar equipe sempre muito defensivas desagradou a torcedores e dirigentes. Por isso, é pouco provável que permaneça, apesar de ter contrato até dezembro do próximo ano.

Após pedir desculpas aos torcedores pelo péssimo desempenho do time, o diretor de futebol enfatizou que, a partir deste momento, o mais importante é trabalhar para que o Corinthians tenha um ano de 2019 bem melhor. Nesta temporada que está se encerrando, o time foi campeão paulista e vice da Copa do Brasil. Mas teve um desempenho ruim na Libertadores e flertou com o rebaixamento no Brasileiro.