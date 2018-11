Duelo da Madrugada chega à 3ª edição

A terceira edição do Duelo da Madrugada HO Soccer, promovido pela Escola de Goleiros Camisa 1, ocorre a partir das 22 horas desta sexta-feira (9), O evento, que consiste em um desafio entre goleiros, terminará só às 6 horas deste sábado (10). A escola, localizada em Americana, classifica a atividade como um “teste de resistência”, já que os atletas precisam virar a noite em campo.

Neste ano, o duelo tem 130 arqueiros inscritos, de cidades como Londrina (PR), São Paulo, Presidente Prudente, Regente Feijó, Sorocaba e Itu, e também de municípios da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

“Faltando dez dias para o dia competição, nós ficamos já sem vaga. Tem muita gente na lista de espera querendo participar, mas não tem mais vaga. Então, no ano que vem, provavelmente a gente abra para 150. A coisa já tomou uma proporção a nível Brasil”, disse o diretor e coordenador da Camisa 1, Vander Batistella.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Os participantes estarão divididos em oito categorias separadas por idade, que varia de 7 a 70 anos. Na competição, haverá confrontos de um contra um, no estilo “gol a gol”, e exercícios de defesa e reposição de bola.

“É um privilégio ter em Americana um evento dessa proporção, pois a escola, que é referência com seu trabalho de formação de goleiros e homens de caráter, também promove eventos para trazer experiência e sociabilização com outras escolas do mesmo seguimento”, afirmou Batistella.

Ao fim do evento, os três primeiros colocados receberão troféu. O campeão também ganhará um par de luvas. A escola ainda vai oferecer um café da manhã para todos os participantes.

O Duelo da Madrugada ocorre anualmente desde 2016. No primeiro ano, houve a participação de 108 arqueiros, número que aumentou para 120 em 2017. “A ideia surgiu para comemorar o 11º ano [da Camisa 1]”, apontou Batistella. Primeira escola de goleiros do Brasil, a Camisa 1 completou 13 anos na última quarta-feira (7).