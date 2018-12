Dudu pede Palmeiras atento ao Vitória para evitar surpresa na festa do título

Destaque do Palmeiras que se sagrou campeão brasileiro no último final de semana, o atacante Dudu quer evitar qualquer tipo de zebra no último jogo do torneio, domingo, diante do Vitória, no Allianz Parque. O time baiano já está rebaixado e o Palmeiras vai receber a taça do torneio.

“É importante ganhar do Vitória. Vai ser uma festa no estádio. A gente tem de ganhar. A gente não pode nem pensar em outro resultado”, diz o atacante ao Estado.

O camisa 7 tem sido o protagonista dos últimos três títulos conquistados pelo Palmeiras (a Copa do Brasil 2015 e os títulos brasileiros de 2016 e 2018). Ele é o artilheiro do Allianz Parque e o maior “garçom” da temporada. Dudu deve ser eleito o craque do Brasileirão.

Após a conquista do título, o time de Luiz Felipe Scolari busca novos recordes no Campeonato Brasileiro. Com 22 jogos de invencibilidade, a equipe pode igualar no próximo domingo a marca do Palmeiras em 1993/1994, quando a equipe ficou 23 jogos sem perder.

A maior sequência invicta da história do Palmeiras foi conquistada com 26 partidas entre 1972 e 1973. Era o time da Segunda Academia. Mas, para alcançar o feito, o time atual terá de continuar invencível nas próximas rodadas do torneio no ano que vem.

Nesta sexta-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari deve definir a equipe que vai enfrentar o Vitória. O treino será fechado, sem presença da imprensa. O único desfalque do elenco é o atacante Willian, que sofreu uma lesão séria no joelho e deverá ficar fora entre seis e nove meses.