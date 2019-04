Dudamel contorna problemas políticos e continua no comando da seleção venezuelana

O técnico da seleção venezuelana de futebol, Rafael Dudamel, confirmou nesta segunda-feira que continuará no comando da equipe nacional visando a disputa da Copa América, que ocorrerá no Brasil entre 14 de junho e 7 de julho, e também as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

“Vou permanecer à frente da seleção masculina na qualidade de técnico”, disse Dudamel em uma carta às autoridades da Federação Venezuelana de Futebol (FVF), publicada pela assessoria de imprensa da entidade.

O ex-goleiro, de 46 anos, que havia colocado o cargo à disposição, foi mantido na quinta-feira passada pela FVF, segundo um documento vazado para a imprensa. No entanto, esse texto deixou a última palavra: “Cabe a você continuar”.

Em 23 de março, após a vitória por 3 a 1 sobre a Argentina em um amistoso jogado em Madri, Dudamel colocou seu cargo à disposição da FVF após denunciar uma “politização” dos jogadores.

O treinador acusou Antonio Ecarri, representante na Espanha do líder parlamentar da oposição Juan Guaidó – reconhecido por cerca de 50 governos como presidente encarregado do país sul-americano – de usar politicamente uma reunião com o elenco. Ecarri postou nas redes sociais fotos e vídeos de sua visita ao hotel da seleção venezuelana.

Após o amistoso com a Argentina, três dias depois, a Venezuela perdeu por 2 a 1 para a seleção da Catalunha, em Girona, em outro teste para a Copa América.

Dudamel prometeu manter a seleção como uma equipe para “todos os venezuelanos”, embora ele não se preocupe com uma “crise profunda”, em meio a apagões que entraram em colapso nos serviços públicos desde o último dia 7. “É só sair na rua para notar a deterioração em todos os aspectos da vida nacional, o que acontece na Venezuela nos machuca e nos entristece, não podemos e não queremos estar à margem de tudo isso.”

Na Copa América que será realizada no Brasil, os venezuelanos estão no Grupo A, juntamente com os brasileiros, o Peru e a Bolívia. O jogo contra a equipe comandada por Tite será no dia 18 de junho, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Antes disso, a estreia na competição ocorrerá diante dos peruanos, no dia 15, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.