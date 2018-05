Doze equipes iniciam repescagem no Veteranos

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Doze equipes tentarão, neste sábado (26), se manter vivas na Copa Suco Prat’s. Os times vão disputar a primeira repescagem do torneio, que acontece no Clube Veteranos, em Americana. Essa rodada contará com seis jogos, que reunirão os quatro últimos de cada uma das três categorias: Intermediária, Sênior e Master.

Os vencedores avançarão para a segunda repescagem, na qual enfrentarão os terceiro e quarto colocados. Esses confrontos valem vaga nas semifinais. Essa fase será disputada em dois dias: domingo e terça-feira. As equipes com melhor campanha estarão classificadas em caso de empate. Os dois primeiros da etapa classificatória, por outro lado, já estão garantidos nas semifinais.

No Flamengo, haverá uma rodada dupla entre esta sexta-feira (25) e domingo (27), pelo Campeonato Interno de Futebol Minicampo. Isso vai acontecer porque os duelos que foram adiados no sábado passado, por conta da chuva, serão realizados na manhã deste domingo. No Feminino, neste sábado, o líder Ecosu – Sucatas e o segundo colocado Max Limp – Produtos para Limpeza farão confronto direto pela primeira posição.

CLUBE VETERANOS

15ª rodada do Campeonato Clube Veteranos – Copa Suco Prat’s

SÁBADO (26/05)

16h00 Optica Optilar x Ótica D’Lucca (Intermediária)

17h00 Atlanta Rolamentos x Supermercados Pérola (Intermediária)

16h00 Status Representações x Multieixo (Sênior)

17h00 Microgestão Sistemas x MSX Multieixo (Sênior)

16h00 Distema Decorações x Rodonaves Transportes (Master)

17h00 Tabatex Têxtil x Acapulco Imóveis (Master)

FLAMENGO FUTEBOL CLUBE

12ª rodada do Campeonato Interno de Futebol Minicampo

SÁBADO (26/05)

16h10 Max Limp x Ecosu-Sucatas (Feminino)

DOMINGO (27/05)

9h15 Irriga Ação x Kintal Lanches (Jovem)

9h15 Burg’s Hamburgueria x Açaí Energia (Jovem)

9h15 Restaurante Sushidô x Jornal de Nova Odessa (Jovem)

9h15 JC Limpadora x Ameripesca (Jovem)

8h15 Restaurante Lê Pettit/Top Color x Ironbody Suplementos/Villa Roxa Açaí (Intermediária)

8h15 Supermercados Pague Menos/EF Manutenção x Loom Arquitetura/Marcenaria Paparotti (Intermediária)

8h15 A&J Lavanderia/Cimentolit x Dellante/Toque Divino Colchões (Intermediária)

8h15 Miranda Serralheria/Estúdio Cimbre x Vasos São Vito/Multi Pontos Bordado (Intermediária)

13ª rodada

SEXTA (25/05)

19h15 Mark Freios x São Lucas Saúde (Sênior)

19h15 RNG Transportes x Red Hot Comunicação (Sênior)

20h15 Dino Automóveis/JDM Escritório Contábil x Blue Blood Jeans (Sênior)

20h15 Ecosu-Sucatas x Colin’s Ferramentas/Transp. Zapia (Sênior)

19h15 Fassina Sports x Samuel Veículos (Super Sênior)

19h15 Supermercados Pague Menos x Ameristamp (Super Sênior)

20h15 Americana Guinchos/Marcsteel x MontaFarma/HD Visual (Super Sênior)

20h15 Biscoitam/Sorvetes Naturais x Restaurante Prato Quente (Super Sênior)

SÁBADO (26/05)

14h15 Ameripesca x Restaurante Sushidô (Jovem)

15h00 Irriga Ação x Jornal de Nova Odessa (Jovem)

15h20 Kintal Lanches x Burg’s Hamburgueria (Jovem)

16h30 JC Limpadora x Açaí Energia (Jovem)

14h15 Vaso São Vito/Multi Pontos Bordados x Restaurante Lê Petti/Top Collor (Intermediária)

15h00 Supermercados Pague Menos/EF Manutenção x Ironbody Suplementos/Villa Roxa Açaí (Intermediária)

15h20 Loom Arquitetura/Marcenaria Paparotti x A&J Lavanderia/Cimentolit (Intermediária)

16h30 Miranda Serralheria/Estúdio Cimbre x Dellante/Toque Divino Colchões (Intermediária)

16h10 Agropet Mineiro/KZA9 Tintas x Marcos Magazine (Sênior)