Dourado minimiza polêmicas e celebra fase do Inter às vésperas do Gre-Nal

Um dia depois da vitória sobre o Alianza Lima na Libertadores, o Internacional se reapresentou nesta quinta-feira já pensando no clássico de domingo com o Grêmio, na Arena, pelo Campeonato Gaúcho. Os últimos encontros entre os dois grandes rivais do Rio Grande do Sul foram rodeados de provocações e polêmicas, como no Brasileirão do ano passado, quando Maicon e Rodrigo Dourado trocaram farpas publicamente.

Questionado sobre o assunto, o próprio Dourado minimizou e preferiu focar na rivalidade entre Inter e Grêmio em campo. “A gente sabe como é o clássico aqui, é o maior do Sul do País. A cidade para, mesmo não sendo um Gre-Nal decisivo. É um campeonato à parte. Vamos nos preparar para ir lá e fazer um grande jogo”, declarou.

O Grêmio lidera o Campeonato Gaúcho com 23 pontos, quatro a mais que o segundo colocado Internacional, que começou em baixa a temporada. Apesar das posições no Estadual, é o time colorado que chega em alta para a partida, graças às duas vitórias nas primeiras duas partidas da Libertadores, enquanto o rival tricolor somou apenas um ponto no torneio continental e vem de derrota em casa para o Libertad.

“Ficamos felizes com nosso crescimento. Não começamos tão bem a temporada quanto queimamos, mas estamos crescendo. Confiança sempre tivemos, sabíamos que íamos encontrar o caminho das vitórias”, afirmou Dourado.

O volante, no entanto, garantiu que os resultados da Libertadores não influenciarão no clássico. “Não influencia, as competições são diferentes. Estávamos muito focados para vencer o Alianza Lima, o Grêmio sofreu a primeira derrota do ano (para o Libertad), mas é uma semana diferente”, afirmou.