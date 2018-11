Douglas volta a treinar e deve retomar vaga no meio-campo do Corinthians

O elenco do Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira após o empate por 1 a 1 com o São Paulo no sábado, em casa, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade em campo no CT Joaquim Grava foi a presença do volante Douglas, recuperado de dores musculares.

O técnico Jair Ventura comandou uma atividade sem a presença dos atletas titulares no clássico. Ainda ficaram de fora os atacantes Sergio Díaz e Emerson Sheik. O primeiro se recuperou de dores no joelho direito e iniciou trabalho de fisioterapia. O outro está em fase final de trabalho de fortalecimento muscular.

Os titulares que iniciaram a partida de sábado fizeram trabalho de regeneração muscular na academia. Jair deverá contar com o elenco completo no treino desta terça-feira, o último antes da partida contra o Cruzeiro, na quarta, às 21h45, no estádio do Mineirão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para a partida, o treinador não contará com o volante chileno Ángelo Araos, expulso contra o São Paulo. A tendência é que Douglas retome um lugar na equipe. No entanto, o volante Thiaguinho, bastante elogiado por Jair pela atuação no clássico, corre por fora na disputa.

Outra mudança será o retorno de Danilo Avelar à lateral-esquerda. Isso porque Carlos Augusto foi convocado para a seleção brasileira sub-20 e desfalcará a equipe nos próximos dois jogos. O restante do time deverá ser o mesmo do clássico.

O Corinthians caiu uma posição na tabela do Brasileirão após a última rodada e agora está em 13º lugar, com 40 pontos. No entanto, a distância para a zona de rebaixamento continua a mesma. O time está a cinco de distância do Vitória, o 17º colocado. Contra o Cruzeiro, Jair deverá escalar a equipe com: Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Douglas; Pedrinho, Jadson e Romero; Danilo.