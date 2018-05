Douglas participa de primeiro coletivo no ano e fica perto da volta no Grêmio

Um dia depois de ficar no empate por 0 a 0 com o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio se reapresentou neste domingo e realizou treino no CT Presidente Luiz Carvalho. A grande novidade da atividade ficou por conta do meia Douglas, que trabalhou normalmente.

Douglas vive um longo período de recuperação após duas cirurgias no joelho esquerdo. A primeira aconteceu em fevereiro do ano passado. Oito meses depois, após outra lesão no local quando se preparava para voltar aos gramados, nova intervenção. Ambas foram realizadas para reparar ligamentos rompidos.

Desde a segunda operação, Douglas realizava apenas trabalho de recuperação. Somente nos últimos dias, passou a treinar com bola. E nesta quinta, participou apenas de seu primeiro coletivo em 2018.

Outro que também voltou a participar de um coletivo após período afastado foi o volante Arthur. Ele trabalhou normalmente pela primeira vez desde a lesão sofrida no Gre-Nal do último dia 12, quando sentiu um problema muscular na coxa.

Os jogadores que não encararam o Fluminense na quarta realizaram um coletivo com a equipe de transição nesta quinta. O restante do elenco fez trabalho interno. Léo Moura, Jael, Alisson, Michel, Marcelo Oliveira e Ramiro ainda fizeram atividades especificas com o preparador físico Rogério Dias.