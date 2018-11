Dortmund vence time da 2ª divisão na prorrogação e avança na Copa da Alemanha

Com muito suor, sofrimento e dificuldade, o Borussia Dortmund derrotou nesta quarta-feira o Union Berlin, time da segunda divisão alemã, por 3 a 2, em casa, e se classificou para as oitavas de final da Copa da Alemanha. O gol da classificação saiu no penúltimo minuto da prorrogação, na cobrança de pênalti de Marco Reus.

Jogando com quase todo time reserva, o Dortmund, atual líder do Campeonato Alemão, não teve vida fácil diante do seu torcedor para despachar o Union Berlin, no confronto entre os dois únicos times invictos até então de todas as ligas profissionais de futebol da Alemanha.

Valente, o time de Berlim buscou o empate nas duas situações em que esteve atrás no placar. O norte-americano Christian Pulisic abriu o marcador no primeiro tempo para o Dortmund, que sofreu o empate no início da etapa final. Philipp, principal personagem do Union, fez os dois gols da equipe. O Dortmund marcou o segundo com o atacante Sebastian Polter e o placar perdurou até o final, levando a partida para a prorrogação.

No tempo extra, com alguns de seus principais jogadores em campo, como Witsel, Reus, Sancho e Guerreiro, o Borussia só conseguiu evitar a decisão por pênaltis nos minutos finais, quando teve um pênalti a seu favor. Reus cobrou com categoria no penúltimo minuto da prorrogação para garantir o triunfo ao time do técnico Lucien Favre e se manter invicto na temporada.

Além da prorrogação, duas das outras três partidas da quarta-feira foram decididas nos pênaltis. Após empate em 2 a 2, o Nuremberg venceu o Hansa Rostock por 4 a 2 nas penalidades e seguiu no torneio, assim como o Schalke 04, que depois de empatar com o Colônia em 1 a 1, venceu nos pênaltis por 7 a 6.

A única equipe que avançou à fase seguinte da competição nesta quarta-feira, até o momento, sem precisar de prorrogação foi o Werder Bremen, que goleou o modesto SC Weiche Flensburg por 5 a 1 na casa do rival e passou sem qualquer dificuldade.