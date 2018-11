Dorival Júnior testa Diego entre os titulares do Flamengo para jogo em São Paulo

O técnico Dorival Júnior segue fazendo testes no Flamengo para a partida contra o São Paulo, neste domingo, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, em mais um treinamento no CT do Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, o meia Diego foi colocado na parte final do coletivo, no lugar de Vitinho, e pode ser uma opção.

O time que começou a atividade desta quarta-feira foi: César; Pará, Léo Duarte, Réver e Renê; Cuéllar, Willian Arão, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro; Vitinho e Uribe. Esta foi a equipe que treinou a maior parte do treino, que durou um pouco mais de 50 minutos.

Diego foi titular do Flamengo na maior parte do Brasileirão, mas teve uma lesão muscular na coxa direita e perdeu a posição para Vitinho. O meia voltou a ser relacionado entre os reservas e entrou no segundo tempo das partidas contra o Paraná – vitória por 4 a 0, em Curitiba – e Palmeiras – 1 a 1, no Rio de Janeiro.

O elenco do Flamengo volta a treinar nesta quinta-feira, às 15h30, novamente no CT do Ninho do Urubu.