Dois times seguem 100% no Veteranos

Dois times seguem com 100% de aproveitamento no Campeonato de Minicampo do Clube Veteranos: Casa do Construtor, na categoria Sênior, e Rodonaves Transportes, na Master. Ambos venceram na terceira rodada, que aconteceu entre a última sexta-feira e sábado.

O Casa do Construtor bateu o Odonto Minas por 5 a 3, enquanto o Rodonaves Transportes derrotou o Acapulco por 4 a 2. As duas equipes são as únicas que têm nove pontos na competição. Com cinco gols de saldo, o Rodonaves Transportes é o time com melhor campanha. Foto: Arquivo / O Liberal

Na categoria Intermediária, a primeira colocação é do Ecosu Sucatas, que goleou o Supermercado Pérola por 5 a 1 e chegou a sete pontos.

O destaque da terceira rodada, no entanto, foi o Optilar Ópticas, que massacrou o time Joia Calçados com uma vitória por 10 a 2. O time aparece em segundo lugar na tabela da categoria Intermediária, com seis pontos ganhos.

Nesta terça-feira, haverá o início da disputa da categoria Supermaster. Três jogos estão marcados para esta noite, a partir das 19h15. Seis equipes brigam pela taça.

Clube Veteranos

3ª rodada do Campeonato de Minicampo

Hitscolor 5 x 0 Galmar (Master)

Gonzaga Engenharia 3 x 4 Help Parafusos (Master)

Odonto Minas 3 x 5 Casa do Construtor (Sênior)

Microgestão Sistemas 7 x 1 Posto São Vito (Sênior)

Net D&G 4 x 4 São Lucas Saúde (Intermediária)

Ecosu Sucatas 5 x 1 Supermercado Pérola (Intermediário)

Stock do Chopp 3 x 4 Z Sport (Intermediária)

Optilar Ópticas 10 x 2 Joia Calçados (Intermediária)

Distema Decorações 8 x 1 Tabatex Têxtil (Master)

Acapulco 2 x 4 Rodonaves Transportes (Master)

Los Hermanos 1 x 2 Hidrosol (Sênior)

Bar do Zé Carlos 4 x 4 Proar/Big Mec (Sênior)