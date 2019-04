Dois jogadores do Rio Branco são dúvida com suspeita de dengue

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Com suspeita de dengue, o zagueiro William e o meia Eduardo, do Rio Branco, são dúvida para o confronto deste domingo, contra o Brasilis.

O confronto acontece às 10 horas, no estádio Décio Vitta, em Americana, pela quarta rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão.

O meia Alê também estava com suspeita da doença, mas já se recuperou e voltou aos treinos na última terça-feira. Por outro lado, William e Eduardo não treinaram nesta semana.

Segundo o técnico Raphael Pereira, Eduardo começou a passar mal durante a vitória por 2 a 0 sobre o Jaguariúna, no último domingo, quando estava no banco de reservas.

Do trio, William é o único que tem sido titular. Ele formou dupla de zaga com Wellerson nas duas partidas disputadas pelo Tigre na competição estadual. Raphael Pereira afirmou que vai definir a escalação da equipe neste sábado.