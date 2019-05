DM libera dupla, mas Rio Branco deve repetir equipe

O departamento médico do Rio Branco liberou nesta sexta-feira o zagueiro Wellerson e o atacante Davi, que eram titulares da equipe, porém ficaram fora do jogo passado por contusão. No entanto, o técnico Raphael Pereira pensa em poupá-los da partida contra o Independente de Limeira, neste domingo.

Desfalque nos dois últimos confrontos, Wellerson se recuperou de uma entorse no joelho esquerdo e voltou a treinar normalmente nesta sexta. Davi, por outro lado, apenas correu em volta do gramado, mas não apresentou problemas. Antes, ele sentia um desconforto no músculo posterior da coxa. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Mesmo com os reforços, o treinador planeja manter o time que venceu a Itapirense na última quarta, por 1 a 0, fora de casa. Na ocasião, Crepaldi jogou na vaga de Wellerson, e Lucas Duni entrou no lugar de Davi.

“Como a gente está com opção na posição, os meninos, tanto o Guilherme Crepaldi quanto o Willian, foram bem nos dois jogos que atuaram, o Duni também está vindo bem na sequência dele”, explica Raphael Pereira.

O Tigre, então, deve enfrentar o Independente com: Alan; Patrik, William, Crepaldi e Leandro Guizi; Kayo, Rafael Cursino, Léo e Eliu; Thiago e Lucas Duni. O duelo, marcado para as 10h, é válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão.

Neste domingo, o técnico também pode utilizar o volante Micael, que, nesta quinta, teve o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Ele chegou ao Rio Branco na semana retrasada, para um período de avaliação, e logo foi aprovado pela comissão técnica.

INGRESSOS

O Rio Branco iniciou, na tarde desta sexta-feira, a venda de ingressos para o jogo deste domingo, contra o Independente de Limeira. O confronto ocorre às 10h, no estádio Décio Vitta, em Americana. As vendas antecipadas, ao preço de R$ 10, acontecem na Pastelaria do Chico (Mercadão Municipal) e no Restaurante Comida Caseira (Avenida Carmine Feola, 870, Catharina Zanaga). No dia do jogo, nas bilheterias do DV, o preço sobe para R$ 20.