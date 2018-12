Diretoria do Botafogo anuncia a contratação por empréstimo do volante Alan Santos

A direção do Botafogo anunciou na noite desta quarta-feira, em suas redes sociais, a contratação do volante Alan Santos, de 27 anos. O jogador, que tem seus direitos econômicos vinculados ao Tigres, do México, e estava no futebol árabe, assinou um contrato por empréstimo de uma temporada.

Alan Santos se torna, assim, o terceiro reforço do Botafogo para a temporada de 2019. Os dois primeiros nomes confirmados para o time comandado pelo técnico Zé Ricardo foram os do goleiro Diego Cavalieri e do meia Gustavo Ferrareis.

A contratação de Alan Santos estava acordada há 10 dias e a oficialização só ocorreu nesta quarta-feira. O volante tem contrato com o Tigres até dezembro de 2020.

O Botafogo correu atrás do jogador por necessidade, já que Matheus Fernandes foi vendido ao Palmeiras e Jean ainda negocia a sua saída definitiva do Corinthians. Além disso, Marcelo, que estava emprestado, e Dudu Cearense, também deixaram o clube.

Alan Santos começou a carreira nas categorias de base do Vitória, que o negociou com o Santos, em 2009. O volante saiu do clube da Vila Belmiro em 2014 e foi contratado pelo Coritiba, onde passou três anos antes de rumar para o México. No último semestre, atuou pelo Al Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes Unidos.