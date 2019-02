Diretor do Corinthians lamenta impasse com o paraguaio Romero: ‘Uma novela’

O diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, lamentou o imbróglio no clube sobre a renovação de contrato do atacante Ángel Romero. O paraguaio tem vínculo somente até 14 de julho deste ano e as conversas para um novo acordo estão paradas. Apesar disso, o clube aposta em um desfecho positivo, tanto é que inscreveu o jogador para a disputa da Copa Sul-Americana.

O dirigente evitou estipular até quando o clube pretende resolver a pendência com o paraguaio. “É ruim falar de prazo, mas é uma situação que vem se arrastando, o que não nos agrada. Está virando uma novela. Não é bom para o jogador nem para o Corinthians. Mas não existe um dia específico”, afirmou. Romero foi à Arena Corinthians, em São Paulo, e acompanhou o empate em 1 a 1 contra o Racing, da Argentina.

O jogador não deu entrevistas, mas ao fim da partida conversou com integrantes do clube argentino. O seu irmão gêmeo, Óscar, defendeu a equipe no passado. Por estar em fim de contrato com o Corinthians, Romero já pode assinar um vínculo prévio com outro time e sair de graça. O diretor de futebol do clube admitiu que as conversas para renovar já estiveram mais movimentadas e que por isso o Corinthians acabou inscrevendo o atacante na Sul-Americana.

“Neste ano o regulamento foi diferente, teve que entregar três dias antes do início da competição e não da estreia. No momento existiam conversas, ainda existe, e entendemos que era importante ele estar na lista porque, se renovasse, iria ajudar o Corinthians. Mas no momento não andou mais nada”, comentou. Romero ainda não está inscrito no Campeonato Paulista.