Diretor do Corinthians garante que clube fechará patrocínio master ainda este ano

O diretor de marketing do Corinthians, Luis Paulo Rosenberg, assegurou que, antes de acabar o ano, o clube terá um novo patrocinador master. O principal espaço da camisa alvinegra está vago desde abril do ano passado, quando encerrou o contrato com a Caixa.

“Você não tem como fixar prazo em negociação. Você dá o melhor de si e abre frentes. Tenho certeza que vamos chegar lá e tenho certeza que teremos um patrocínio ímpar”, disse o dirigente, que, em seguida, foi questionado se esse “patrocínio ímpar” chegaria ainda neste ano. “Com certeza”, assegurou.

O clube apresentou na manhã desta terça-feira, na Arena Corinthians, uma parceria com a empresa Spott, que desenvolve uma tecnologia que torna fotos e vídeos interativos. Rosemberg deu um exemplo de como o produto pode ser usado em jogos da equipe.

“Vou dar um exemplo: um juiz ladrão vai lá e apita um pênalti contra o Corinthians. O Cássio vai lá e, obviamente, faz a defesa. Podemos fazer uma promoção com quem está no estádio e, ao final do jogo, com o aplicativo, leiloamos a luva do Cássio. É bem esse tipo de coisa que queremos, tornar instantâneo o acesso do torcedor ao bem”, disse o dirigente.

O diretor admite que o acordo não dará recursos relevantes para o Corinthians, mas a parceria é vista como uma forma de aproximação das marcas. E, enquanto o clube luta para atrair novas receitas, o time terá pela frente o Bahia, nesta quarta-feira, às 21h45, em Salvador, em seu último jogo antes da pausa do Brasileirão motivada pela disputa da Copa do Mundo.